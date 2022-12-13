«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات ضد شخص قام بتصوير رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم

• هيبة رجال الأمن من هيبة الدولة وسيتم التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخص ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بتصوير رجال الأمن اثناء قيامهم بواجبهم وعدم امتثاله لأوامرهم اثناء تطبيقم اجراءات حجز مركبته المطلوبة قضائياً.

وأهابت الوزارة بالجميع الإلتزام بالإجراءات القانونية وانه لا أحد فوق القانون وان هيبة رجال الأمن من هيبة الدولة وسيتم التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.