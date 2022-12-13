محليات

«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات ضد شخص قام بتصوير رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

• هيبة رجال الأمن من هيبة الدولة وسيتم التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخص ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بتصوير رجال الأمن اثناء قيامهم بواجبهم وعدم امتثاله لأوامرهم اثناء تطبيقم اجراءات حجز مركبته المطلوبة قضائياً.

وأهابت الوزارة بالجميع الإلتزام بالإجراءات القانونية وانه لا أحد فوق القانون وان هيبة رجال الأمن من هيبة الدولة وسيتم التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الكويت تدين وتستنكر تفجيري مقر وزارة التعليم العالي في الصومال

أكتوبر 30, 2022

المسباح: الكويتيون قديما كانوا يسمون كسوف الشمس وخسوف القمر باسم «خسف»

أكتوبر 25, 2022

«جمارك الكويت»: مسافرة سقطت بـ8 أكياس حشيش بمطار «T4»

سبتمبر 20, 2022

«الخدمة المدنية» يطلق خطة الدورات التدريبية بعد انقطاع موسمين بسبب كورونا

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى