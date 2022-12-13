اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 58 دقيقة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 بينما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.19 في المئة إلى مستوى 0.323 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.21 في المئة لمستوى 0.376 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.327 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 58 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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