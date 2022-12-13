«الصحة»: ربط بين الملف الإلكتروني للمراجع والصرف الإلكتروني في الصيدليات

أعلنت وزارة الصحة ربط الملف الإلكتروني للمراجع مع الصرف الإلكتروني في الصيدليات بهدف وقف الهدر وضبط وترشيد صرف الأدوية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لها.

وقالت الصحة في بيان صحفي انها طبقت هذه الخطوه في 117 مركزاً للرعاية الصحية الأولية «المستوصفات» وأربعة مستشفيات عامة «مبارك وجابر والفروانية والجهراء».

وأضافت أنه عند صرف دواء في أحد المراكز لا يتم صرفه في مركز أو مستشفى آخر قبل نفاد الكمية التي تم صرفها وفقا للمدة التي حددها الطبيب المعالج.

وأكدت انه جار إضافة بقية المستشفيات تباعا لنظام الربط وربط نظام المستشفيات بالمراكز الصحية «المستوصفات» كما سيتم ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج عافية.