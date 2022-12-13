محليات

العبدالله يبحث مع مساعديه سبل تطوير عمل «الخارجية» بما يعزز مضامين الدبلوماسية الكويتية

منذ 26 دقيقة
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• وجه نحو تسخير كافة الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة 

• حث على الدفع بوتيرة العمل بما يقوم المصلحة العامة ويحقق التقدم المنشود

(كونا) – اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة مع مساعدي الوزير حيث تناول الاجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها وسبل تطوير العمل فيها وتأكيد الحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

ووجه الشيخ سالم الصباح المساعدين والمسؤولين في وزارة الخارجية نحو تسخير كافة الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة بما يتواكب مع التوجيهات والرؤى وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية وحثهم على الدفع بوتيرة العمل بما يقوم المصلحة العامة للوزارة ويحقق التقدم المنشود فيها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. 

منذ 26 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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