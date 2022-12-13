بايدن: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة لا يجب أن يؤخذ «كأمر مسلم به»

(كونا) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، ان تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مؤشر على التقدم باتجاه احتوائه ومن ثم تخفيضه إلا أن ذلك يجب ألا يؤخذ على أنه «أمر مسلم به».

جاء ذلك في تعليق لرئيس الامريكي على بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الشهرية الصادرة اليوم واظهرت ان مؤشر أسعار المستهلك وهو المؤشر الأبرز لقياس التضخم ارتفع بمعدل سنوي مقداره 1ر7 بالمائة وهو المعدل السنوي الأقل ارتفاعا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر من عام 2021 الماضي.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض «في عالم يرتفع فيه التضخم بأرقام مضاعفة في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم ينخفض التضخم في أمريكا» مضيفا «في الواقع هذا التقرير الجديد هو للشهر الخامس على التوالي الذي ينخفض فيه التضخم السنوي في الولايات المتحدة».

إلا أنه حذر من أن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية».

وتابع «لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لكن الأمور تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح.. يمكن لمعظم الأمريكيين رؤية التقدم الذي يسير في الشارع» مشيرا إلى انخفاض أسعار الوقود.

وقال ان «ما هو واضح هو أن خطتي الاقتصادية تعمل وقد بدأنا للتو» إلا أنه أكد «لا ينبغي أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به».

وأعاد التأكيد على أهداف إدارته المتمثلة ب «السيطرة على الزيادات في الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي وخفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل وبناء اقتصاد من الأسفل إلى الأعلى ومن المنتصف واقتصاد به وظائف جيدة وأجور جيدة على المدى الطويل».

وشدد على ان أحدث بيانات مؤشرات التضخم أظهرت «الكثير من الأخبار الجيدة في الأفق» ولكن في المقابل «لا زال لدينا عمل لننجزه».

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بعودة الأسعار إلى مستوياتها «الطبيعية» بحلول «نهاية العام المقبل أو أقرب بكثير».