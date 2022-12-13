بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة ليبلغ مستوى 7384.85 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.36 في المئة.

وتم تداول 137 مليون سهم عبر 7367 صفقة نقدية بقيمة 46.2 مليون دينار «نحو 139.9 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15.5 نقطة ليبلغ مستوى 5661.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.27 في المئة من خلال تداول 88.5 مليون سهم عبر 2793 صفقة نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار «نحو 66.3 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 31.6 نقطة ليبلغ مستوى 8221.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 48.4 مليون سهم عبر 4574 صفقة بقيمة 24.3 مليون دينار «نحو 73.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 33 نقطة ليبلغ مستوى 5804.26 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.57 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار «نحو 63.3 مليون دولار».

وكانت شركات «التقدم» و«أسس» و«الأنظمة» و«الديرة» الأكثر ارتفاعا أما شركات «تجاري» و«بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «اكتتاب» و«صكوك» و«سينما» و«مدار» الأكثر انخفاضا.