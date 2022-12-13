«تنظيم التأمين»: أكثر من 170 شركة تأمين وطنية وأجنبية تقدمت لتوفيق أوضاعها

(كونا) – أعلنت وحدة تنظيم التأمين اليوم الثلاثاء تقدم أكثر من 170 شركة تأمين وطنية وأجنبية لتوفيق أوضاعها التزاما بالقرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي في بيان صحفي إن القرار رقم 14 لسنة 2022 ينص على ضرورة توفيق الأوضاع قبل 30 سبتمبر 2022 موضحا أن أكثر من 140 طلبا تم استكمال إجراءاتهم فيما أتمت أكثر من 20 شركة تأمين وطنية توفيق أوضاعها.

وأضاف العتيبي أن أكثر من 10 شركات تأمين أجنبية انتهت من توفيق أوضاعها بالتنسيق مع هيئة تشجيع الإستثمار المباشر، مشيرا إلى استلام طلبات جديدة من شركات أجنبية «و مازال العمل جاريا على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين».

وأوضح أن الوحدة تتولى إجراء الاختبارات التحريرية للمرشحين لوظيفة (مراقب التزام) في قطاع التأمين الذي يتطلب من المرشح أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في قرار الوحدة رقم 38 لسنة 2021 بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.

وشدد العتيبي على ضرورة التزام جميع الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة لاستكمال باقي طلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج المتوفر على موقع الوحدة الالكتروني (www.iru.gov.kw) والإسراع في استكمال النواقص للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وقال إن الوحدة مستمرة في مراقبة القطاع وأداء الدور المناط بها لضبط سوق التأمين عبر تطبيق القرارات والتأكد من التزام الشركات لجميع المعايير، مؤكدا الحرص على تحقيق مصلحة حامل الوثيقة التأمينية وشركات التأمين على حد سواء بهدف مراعاة المصلحة العامة ولمزيد من المنافع للجميع.

وأكد على جميع أصحاب المهن التأمينية بضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات اللجنة العليا التي تهدف الى الارتفاع بقطاع التأمين في الكويت.