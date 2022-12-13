جامعة الكويت: تقديم طلبات الالتحاق للفصل الثاني من 31 ديسمبر إلى 10 يناير

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الهاجري عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الكترونياً للفصل الدراسي الثاني 2023/2022 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية وكذلك من خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتباراً من يوم السبت الموافق 31/21/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023، أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة 4– 10/1/0232 أثناء ساعات الدوام الرسمي كما هو مبيًن في الخطة الزمنية المذكورة في الجدول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت للإعلان عن آخر مستجدات العمادة وكذلك الرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام الكويتية واستفساراتهم.

وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن (70%) للقسم العلمي و (78%) للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية. وعليه فإنّ الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى، ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الإنترنت

كما أوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2023/2022 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان الآتي: حيث يمكن للطلبة المذكورين سلفًا تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع.

علمًا بأن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت، ولا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني؛ حيث سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيّاً دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

التأكد من إمكانية تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا

وأضاف الأستاذ الدكتور الهاجري أنه في حال عدم إمكانية الطالب الدخول إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقل الطالب من خلاله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها. علما بأن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات.

الطلبة المؤجل قبولهم من الفصل الأول 2022/2023

وأفاد بأن الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت والذين تم قبولهم للفصل الدراسي الثاني وأُعلنت أسماؤهم وتخصصاتهم مع نتائج قبول الفصل الأول سيتم اعتماد قبولهم واستلام المستندات الثبوتية منهم والتي تؤكد صحة البيانات التي تم قبولهم على أساسها خلال الفترة من2 – 12/1/2023 وفقًا لمواعيد محددة سيتم إرسالها إليهم عبر هواتفهم النقالة المذكورة ضمن بياناتهم لمراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ.

أما الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو النظام الموحد والمعهد الديني عليهم الدخول على طلب الالتحاق وسداد رسوم (10) دينار كويتي عن طريق خدمة الدفع (k-net) خلال الفترة من 31/12/2022 لغاية 10/1/2023 دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل، مشيرًا إلى أنه يمكن للطالب المؤجل قبوله الذي يرغب في تغيير تخصصه الدخول إلى نظام القبول الالكتروني في الفترة من 31/12– 10/1/2023 وإلغاء طلبه القديم ثم تقديم طلب التحاق جديد.

المستندات المطلوبة لاعتماد القبول

وأضاف الأستاذ الدكتور الهاجري بأنه على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية و فئة القبول.

علماً بأنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبيّن عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.

الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى أنّ هناك نسبًا دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي (65%) للقسم العلمي و(72%) للقسم الأدبي.

على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022/2023. أما إذا كانت نسبة الطالب (%70)فأعلى للقسم العلمي و(78%) فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور سلفًا.

طلبة الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم

وأفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأنه على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة والمعلنة ضمن الجدول رقم (2). مؤكدا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.

المحولون من خارج جامعة الكويت وطلبة المنح الثقافية

وأضاف الأستاذ الدكتور / عبدالله محمد الهاجري أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارًا من يوم الأحد 18/12/2022 وتستمر حتى الثلاثاء 10/1/2023 .

وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ عبدالله محمد الهاجري تصريحه بدعوة المتقدمين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول؛ حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة.

ورداً على استفسارات الصحفيين أشار أ.د. الهاجري إلى تشكيل لجنة تنفيذية خاصة بعملية التسجيل ووضع خطة زمنية للتسجيل وتقسيمها إلى 6 مراحل لتبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 19 ديسمبر وذلك عبر مواعيد تسجيل مسبقة ليستطيع الطالب التسجيل كحد أقصى ( 4 مقررات) ما عدا المقررات التي تحتوي على مختبرات لتصبح 14 وحدة فقط، وذلك لضمان العدالة في التسجيل أما المرحلة الثانية فتبدأ بتاريخ 18 يناير بمواعيد مسبقة وتكون الأولوية للطلاب المتوقع تخرجهم حيث يسمح للطالب بالتسجيل إلى 14 وحدة ( 5 مقررات )، وبذلك يصبح هناك تدرجٌ في عملية التسجيل لتتبعها المراحل التالية إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة ( by force ) تنتقل إلى الكليات ، وبعد هذه المرحلة سيستطيع الطالب التسجيل والانسحاب في الأسبوع الأول من بداية الدراسة، وبذلك يتم القضاء على مشكلة الشعب المغلقة، كما أن الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية أضاف سعة مكانية هائلة، كذلك رفعت إدارة الجامعة العبء الإضافي إلى 6 ساعات لأعضاء هيئة التدريس لتزيد الطاقة في بعض الكليات إلى 100٪ .

كما أضاف أ. د. الهاجري بأنه تم إقرار السماح لخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالانضمام إلى جامعة الكويت ليتم حل المشكلة التي كانت محط اهتمام مسؤولي عمادة القبول والتسجيل، كما أضاف بأن جامعة الكويت في إطار تعديل تصنيفها عالميًا وذلك بوضع خطة لاستقطاب الطلبة المتميزين من الأجانب ليتم فتح باب القبول لهذه الفئة في الفصل الدراسي الأول السابق وتم قبول ما يقارب 450 طالباً وطالبة مقابل رسوم معينة ونحن في طور تقييم هذه التجربة، وتم عمل مقترح لفتح باب القبول والتسجيل للطلبة الأجانب لتصبح في الفصل الدراسي الثاني وذلك لمعرفة عدد الشواغر في الكليات المختلفة كنوع من العدالة للطلبة الكويتيين، بالإضافة لوضع شرط آخر ألا وهو حصول الطالب الأجنبي على نسبة 90٪ في شهادة الثانوية العامة لاستقطاب الطلبة المميزين فقط.

وذكر أ. د. عبدالله الهاجري بأن هنالك توصية من قبل مدير الجامعة بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي للطلبة القاطنين في مناطق بعيدة وتم حصر أعدادهم في مدينة صباح الأحمد السكنية 831 طالبًا وطالبة ومدينة الوفرة السكنية 39 طالبًا وطالبة، وهنالك توجه لدى عمادة القبول والتسجيل ليكون لهم وضع خاص بحيث أن طالب المناطق البعيدة يكون له إمكانية التسجيل بوضع خاص وبأوقات معينة ليراعى بعد المسافة في هذا الأمر وتخصيص موظفة وخط تواصل ليتم حل هذة المشكلة على المدى القريب وسترى الإدارة الجامعية مدى إمكانية إيجاد الحلول على المدى البعيد.