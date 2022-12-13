سمو نائب الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني

(كونا) – تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قبل ظهر اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من سعادة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة حيث أطمأن فيه سعادته على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد معربا عن خالص تمنياته لسموه بوافر الصحة وتمام العافية ولسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بدوام التوفيق والسداد.

كما أعرب سعادته عن خالص التهنئة بنجاح الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة في دولة الكويت متمنيا لدولة الكويت كل الرقي والازدهار.

وقد اطمأن سموه كذلك خلال الاتصال على صحة جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة حيث طلب سموه من سعادته نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحياته إلى جلالته وتمنيات سموهما حفظهما الله ورعاهم لجلالته بموفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

هذا وقد بحث سموه وسعادته خلال المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الكويت واليابان الصديقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وقضايا الطاقة.

وقد أكد سموه حرص دولة الكويت على دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والسلام في مختلف بقاع العالم ومساندتها لمختلف الإجراءات التي تضمن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المصدرة والمستهلكة لهذه الخامة الحيوية.

هذا وقد أعرب سموه عن بالغ شكره لسعادته على هذا الاتصال وعلى ما عبر عنه من طيب المشاعر تجاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتجاه سموه وعلى ما أبداه من تمنيات صادقة لدولة الكويت بدوام التقدم والنماء.