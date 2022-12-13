مجلس الأمة

عيسى الكندري يقترح ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

• تكليف وزارة الصحة القيام بدراسة شاملة للأسعار وإيقاف انفلاتها 

أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدّمه باقتراح برغبة بتكليف وزارة الصحة القيام بدراسة شاملة لأسعار الأدوية في الكويت ومقارنتها بدول العالم والخليج العربي والدول العربية، تمهيداً لإصدار قرارات صارمة لضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات التي يحتاجها المواطنون.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

نظراً لارتفاع أسعار الأدوية غير المبرر في الكويت، بالمخالفة للقوانين التي تمنع الغلو في الأسعار ومنها قانون حماية المستهلك، ونظراً لازدياد شكاوى المواطنين بخصوص هذا الموضوع بسبب ارتفاعها عن مثيلاتها بدول الخليج والعالم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«تكلف وزارة الصحة العامة بالقيام بدراسة شاملة لأسعار الأدوية في الكويت ومقارنتها بدول العالم والخليج العربي والدول العربية، تمهيداً لإصدار قرارات صارمة لضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات التي يحتاجها المواطنون، حتى يتم إيقاف انفلات الأسعار وكبح جماحها».

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

حسن جوهر يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة 

سبتمبر 30, 2022

الطشه: تأخر وصول الطلبة للمدارس وتعطل المصالح.. غير مقبول

أكتوبر 3, 2022

محمد هايف: كيان إسلامي لتمويل المتقاعدين وهيئة للوقاية من المخدرات

أكتوبر 27, 2022

محمد هايف: استيعاب المتقدمين لدورة الضباط بدفعات أو إرسالهم إلى دول خليجية

نوفمبر 4, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى