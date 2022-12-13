عيسى الكندري يقترح ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية

• تكليف وزارة الصحة القيام بدراسة شاملة للأسعار وإيقاف انفلاتها

أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدّمه باقتراح برغبة بتكليف وزارة الصحة القيام بدراسة شاملة لأسعار الأدوية في الكويت ومقارنتها بدول العالم والخليج العربي والدول العربية، تمهيداً لإصدار قرارات صارمة لضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات التي يحتاجها المواطنون.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

نظراً لارتفاع أسعار الأدوية غير المبرر في الكويت، بالمخالفة للقوانين التي تمنع الغلو في الأسعار ومنها قانون حماية المستهلك، ونظراً لازدياد شكاوى المواطنين بخصوص هذا الموضوع بسبب ارتفاعها عن مثيلاتها بدول الخليج والعالم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«تكلف وزارة الصحة العامة بالقيام بدراسة شاملة لأسعار الأدوية في الكويت ومقارنتها بدول العالم والخليج العربي والدول العربية، تمهيداً لإصدار قرارات صارمة لضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات التي يحتاجها المواطنون، حتى يتم إيقاف انفلات الأسعار وكبح جماحها».