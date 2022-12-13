لبنان يعلن خلو منتجاته الزراعية من الكوليرا

(كونا) – اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، الثلاثاء، نتائج الفحوصات المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا والتي اظهرت خلو المزروعات اللبنانية من الكوليرا.

وقال الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي انه جرى تنظيم 115 فحصا مخبريا عشوائيا في محافظات الشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.

واكد حرص الوزارة على ايصال المنتوجات السليمة والصحية إلى المواطن اللبناني مضيفا وذلك «ينعكس تلقائيا على المنتوجات المصدرة للخارج والتي تخضع للفحوصات مرتين قبل تصديرها وعند وصولها الى بلد الاستيراد».

واعلن عن إطلاق حملة وطنية مجانية لفحص التربة تستطيع الوزارة من خلال نتائجها ان توجه المزارع بشكل ادق للاستفادة من ارضه بأقل تكلفة وتقليل استعمال الاسمدة الزراعية بانتاجية اعلى.