مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 15 بندا و50 فقرة، ومدرج على الجدول 13 رسالة واردة و41 شكوى.

ومدرج على الجدول تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري، وبشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن منع تعارض المصالح، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026) طبقا لنص المادة 98 من الدستور، ومشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.