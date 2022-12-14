محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم نهاراً مائل للبرودة ليلاً

منذ ساعة واحدة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل وغائم جزئياً إلى غائم، خلال النهار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً 12 – 42 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجياً بارتفاع 2 – 6 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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