«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم نهاراً مائل للبرودة ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل وغائم جزئياً إلى غائم، خلال النهار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً 12 – 42 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجياً بارتفاع 2 – 6 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.