الرابع عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الرابع عشر من ديسمبر..

1914 – حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح يقرر رفع علم خاص بالكويت لونه أحمر وفي وسطه كلمة (كويت) واختار من العلم ثلاثة أشكال مثلثا للإمارة ومربعا للدوائر الحكومية ومستطيلا للسفن واستمر حتى شهر نوفمبر 1961.

1933 – تأسيس أول شركة للكهرباء في الكويت باسم شركة كهرباء الكويت واستمرت في العمل حتى عام 1951.

1959 – بدء سريان قانون الجنسية الكويتي الذي نصت مادته الأولى على أن الكويتيين أساسهم المتوطنون في الكويت قبل عام 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتم اختيار عام 1920 لأنه عام بناء سور الكويت.

1966 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة قسم البلاد إلى 10 دوائر تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء مع إجراء تعديلات غير جوهرية على بعض الدوائر.

2006 – منتخب الكويت الوطني لكرة اليد يحقق الميدالية الذهبية للمرة الأولى في بطولة الألعاب الآسيوية بنسختها ال 15 بعد فوزه على نظيره القطري (27 / 24) في المباراة النهائية التي أقيمت في الدوحة.

2009 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يفتتح بقصر بيان أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو من يمثلهم وتم على هامش القمة التدشين الرسمي لمشروع الربط الكهربائي لدول (التعاون).

2010 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب الجمركية.

2012 – استشاري أمراض العيون الدكتور خالد السبتي يجري خمس عمليات جراحية لإزالة الماء البيضاء بتقنية تستخدم للمرة الأولى في الكويت تتميز بالدقة والأمان والسرعة.

2018 – المنتخب الكويتي للمبارزة يفوز بالبطولة العربية بعد تغلبه على المنتخب التونسي في النهائي ورفع رصيده إلى ست ميداليات ذهبية وخمس برونزيات في مختلف مسابقات الفردي والفرق والتي أقيمت في تونس.

2019 – مرشح الكويت رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل يفوز برئاسة اتحاد المهندسين العرب بالتزكية في انتخابات الدورة ال75 للمكتب التنفيذي التي جرت في الأردن بمشاركة ممثلي اتحادات وجمعيات هندسية من 18 دولة عربية.

2021 – رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن وصول أول طائرتين (يوروفايتر – تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا إلى قاعدة علي السالم التابعة للقوة الجوية.

الوفيات:

1965 – عبدالله عبداللطيف العثمان ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما وكان الراحل أحد رجالات الكويت ممن عملوا في مجال تجارة اللؤلؤ كما عمل في مجال التدريس بمدرسة العثمان وعمل مديرا لبلدية الكويت في الفترة بين عامي 1943 و1945 وكان من أبرز المحسنين في الكويت.