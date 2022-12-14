دوليات

السعودية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

منذ ساعة واحدة
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(واس) – أعلن حرس الحدود السعودي، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب (52.4) طن من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و(475,166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145,597) قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (421) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (342) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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