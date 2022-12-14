«الصحة العالمية»: الكويت تتمتع بثقافة إنسانية عريقة وتواصل تعزيز الصحة للجميع محلياً وخارجياً

• أعربت عن تقديرها لدور الكويت في دعم أنشطة المنظمة

(كونا) – أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسد حفيظ اليوم الاربعاء ان الكويت تتمتع بثقافة إنسانية عريقة مبينا أنها تسعى وتواصل العمل من أجل تعزيز الصحة للجميع داخل وخارج الدولة.

وقال الدكتور حفيظ في كلمة له في (الحوار الاستراتيجي لتحقيق الصحة للجميع) الذي استضافه مكتب المنظمة إن برنامج عمل العام الـ13 للمنظمة يمنح الأولوية للصحة والعافية مبينا أن العمل مع وزارة الصحة الكويتية والمجتمع بأسره لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به الحكومة الكويتية في دعم الأنشطة العالمية للمنظمة مبينا أن المنظمة تسعى من خلال تعاونها مع الصندوق الكويتي للتنمية إلى سد ثغرات حرجة في النظم الصحية ودعم مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلدان ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.

وقال ان تحقيق غايات برنامج العمل لضمان صحة الجميع وعافيتهم يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع في بناء منظومة الصحة مؤكدا ان المنظمة تتعاون منذ أمد طويل تعاونا متعدد الأوجه مع الكويت بهدف تحسين الحصائل الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولفت الى ان حوار الصحة للجميع الذي يجري بين جهات معنية متعددة فرصة للتأمل في الأثر الإيجابي الناتج عن تعاون المنظمة مع الكويت فضلا عن إتاحة الفرص من أجل المستقبل.

وذكر أن هذه الفعالية تجمع قيادات حكومية وقادة قطاعات إلى جانب ممثلي البلدان لتبادل الممارسات الجيدة وتقديم مزيد من الدعم من أجل الصحة بوصفها أولوية وطنية وإقليمية وعالمية.

يذكر أن مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت يضطلع حاليا بدور كبير في مساعدة دولة الكويت على بلوغ جميع غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.