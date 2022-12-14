بايدن يعلن حزمة استثمارات أميركية في القارة الأفريقية

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام قادة 49 دولة أفريقية في قمة في واشنطن، الأربعاء، إلى إقامة “شراكة” كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح “النجاح” للعالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها “عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. العالم كله ينجح”، وأعلن بالمناسبة عن حزمة استثمارات أميركية في القارة الأفريقية، حيث “سنوقع مذكرة تفاهم تاريخية للتجارة الحرة مع إفريقيا”، وفقاً لـ «الحرة».

وأكد بايدن أن الدول الأفريقية تلعب دورا في التقدم العالمي، و”نعمل معها لتلبية احتياجاتها”، مشددا على أن “ التحول في إفريقيا يرتكز على الحكم الرشيد”.

وتعد القمة الأميركية الأفريقية، رمزا مهما للقيمة التي توليها واشنطن مؤخرا لعلاقاتها الإفريقية، خاصة في ظل تزايد النفوذ الصيني بشكل كبير في القارة السمراء.

وتشمل أجندة القمة محاور عدة، أبرزها الشراكة الاقتصادية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة، والتغير المناخي والأمن الغذائي.

يذكر أن الإدارة الأميركية أقرت تخصيص 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى ثلاث سنوات للصحة والاستجابة لتغير المناخ.

وتأتي هذه القمة في سياق استراتيجية “أفريقيا” الجديدة التي تم الكشف عنها الصيف الماضي والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.