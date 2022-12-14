اقتصاد

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي

منذ ساعتين
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• قطر .. البحرين  رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 

أعلنت بنوك مركزية خليجية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.

وأقر الفيدرالي الأميركي، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.

قطر

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5 بالمئة.

كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمئة.

وفي السياق ذاته، قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمئة.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة يدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.

البحرين

من جهته كشف مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، أنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأوضح المصرف في بيان، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25%.

ورفع معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6% وفائدة الإقراض إلى 6.50%.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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