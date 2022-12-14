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سمو الأمير يهنئ ملك البحرين بالذكرى الـ23 لتوليه مقاليد الحكم

منذ 27 دقيقة
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(كونا) – بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم.

وأشاد، سموه، بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين بمختلف المجالات في عهد جلالته الميمون، معرباً سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأسرتين الكريمتين والشعبين والبلدين الشقيقين.

وأعرب سموه عن أمنياته لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

منذ 27 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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