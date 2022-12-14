محليات

«سوق المباركية» يتزين بأعلام البحرين.. احتفالاً باليوم الوطني الـ 51 للمملكة 

منذ 54 دقيقة
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في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام مملكة البحرين بمنطقة المباركية «سوق الغربللي، سوق الصراريف، وشارع الأمير»، بمناسبة الذكرى الـ 51 لليوم الوطني لمملكة البحرين والذي يصادف السادس عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وقالت الإدارة إن رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت، لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.

منذ 54 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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