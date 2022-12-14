دوليات

كييف: إسقاط 10 طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» الإيراني

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

قالت إدارة بلدية كييف إن مبنيين إداريين في العاصمة الأوكرانية كييف لحقت بهما أضرار، اليوم الأربعاء، في هجوم بطائرات مسيّرة. وأضافت أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» المصنوعة في إيران، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، حيث يقع عدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.

وظلّت صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها.

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

لإخماد نار الغضب.. إيران تفرج عن 1156 معتقلاً

منذ أسبوعين

باكستان تطالب أفغانستان بتعزيز أمن سفارتها

منذ أسبوعين

«ناسا» تحاول صدم مركبة فضائية عمداً بكويكب لتحويل مساره

سبتمبر 23, 2022

أردوغان: سنشنّ قريبًا عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى