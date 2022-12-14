كييف: إسقاط 10 طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» الإيراني

قالت إدارة بلدية كييف إن مبنيين إداريين في العاصمة الأوكرانية كييف لحقت بهما أضرار، اليوم الأربعاء، في هجوم بطائرات مسيّرة. وأضافت أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» المصنوعة في إيران، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، حيث يقع عدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.

وظلّت صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها.