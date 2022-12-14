مصر تجري تعديلات على مبادرة استيراد سيارات المقيمين بالخارج

• ألغت الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بـ 3 أشهر

وافقت الحكومة المصرية على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 والمتعلق بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج فيما يتعلق باستيراد السيارات.

وألغت التعديلات الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، وفقاً لـ «CNBC عربية».

كما ألغت الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصري المقيم في الخارج.

وكانت الحكومة المصرية وافقت في أكتوبر الماضي على السماح للمغتربين باستيراد سيارات خاصة معفاة من كافة الرسوم والضرائب الجمركية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد بالجنيه المصري بعد 5 سنوات.