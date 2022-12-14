منظمة الصحة العالمية: الصين تواجه وقتاً صعباً للغاية

رأت منظمة الصحة العالمية أن الصين تواجه وقتًا صعبًا للغاية، بينما تتخارج من سياستها الصارمة «صفر كوفيد» وتسمح للأشخاص بالتعايش مع الفيروس، مما يشكل تحديات في إعداد المستشفيات وضمان حماية الأفراد بشكل كاف.

وحسبما نقلت «رويترز»، قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجرين هاريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: الصين تواجه وقتًا عصيبًا وصعبًا للغاية، مضيفة: من الصعب دائمًا على أي دولة الخروج من وضع تخضع فيه لرقابة صارمة للغاية.

وأوضحت قائلة: كما قلنا دائمًا من قبل، لا تدخل في حالة الإغلاق بسهولة وبسرعة كبيرة للغاية لأنه من الصعب حقًا الخروج منها.

ومن بين التحديات التي تشهدها الصين ضمان تلقيح السكان بشكل مناسب، وإعداد المستشفيات لكل من الزيادة المحتملة في حالات الإصابة وارتفاع عدد الأشخاص الذين قد يصابون بأمراض أخرى.

وأضافت هاريس: هناك الكثير والكثير من الأمور الواجب عليك تنفيذها على مستوى المجتمع والمستشفيات وعلى الصعيد الوطني من أجل الحفاظ على هذا الانتقال.

وذلك بعدما خففت الصين من نهجها الصارم تجاه الوباء في الأسبوع الماضي عقب احتجاجات ضد عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كوفيد-19».