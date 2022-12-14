دوليات

منظمة الصحة العالمية: الصين تواجه وقتاً صعباً للغاية

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

رأت منظمة الصحة العالمية أن الصين تواجه وقتًا صعبًا للغاية، بينما تتخارج من سياستها الصارمة «صفر كوفيد» وتسمح للأشخاص بالتعايش مع الفيروس، مما يشكل تحديات في إعداد المستشفيات وضمان حماية الأفراد بشكل كاف. 

وحسبما نقلت «رويترز»، قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجرين هاريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: الصين تواجه وقتًا عصيبًا وصعبًا للغاية، مضيفة: من الصعب دائمًا على أي دولة الخروج من وضع تخضع فيه لرقابة صارمة للغاية. 

وأوضحت قائلة: كما قلنا دائمًا من قبل، لا تدخل في حالة الإغلاق بسهولة وبسرعة كبيرة للغاية لأنه من الصعب حقًا الخروج منها. 

ومن بين التحديات التي تشهدها الصين ضمان تلقيح السكان بشكل مناسب، وإعداد المستشفيات لكل من الزيادة المحتملة في حالات الإصابة وارتفاع عدد الأشخاص الذين قد يصابون بأمراض أخرى. 

وأضافت هاريس: هناك الكثير والكثير من الأمور الواجب عليك تنفيذها على مستوى المجتمع والمستشفيات وعلى الصعيد الوطني من أجل الحفاظ على هذا الانتقال. 

وذلك بعدما خففت الصين من نهجها الصارم تجاه الوباء في الأسبوع الماضي عقب احتجاجات ضد عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كوفيد-19».

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

34 طفلاً فلسطينياً و14 امرأة قُتلوا خلال العام الحالي

أكتوبر 2, 2022

بكين: إبعاد سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي

منذ أسبوعين

روسيا تخسر مقعدها في مجلس وكالة الطيران المدني

أكتوبر 2, 2022

«رويترز»: قطر ستمنع بيع الخمور في ملاعب كأس العالم 

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى