دوليات

موسكو: إسقاط 343 مقاتلة وتدمير 7099 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

منذ 48 دقيقة
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(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاربعاء ان قواتها تمكنت من إسقاط 343 مقاتلة وتدمير 7099 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في بيان ان القوات الروسية اسقطت كذلك 183 هليكوبتر و2658 طائرة مسيرة كما دمرت 396 بطارية صاروخية و931 مركبة عسكرية للاطلاق الكثيف و3685 مدفعا.

واوضح ان القوات الروسية قضت في ال24 ساعة الماضية على 100 عسكري اوكراني في معارك دار رحاها في اقليم (خاركوف) وأحبطت محاولة لهجوم اوكراني على اقليم (لوغانسك) كما أنها اعترضت صاروخا من طراز “هيمارس” امريكي الصنع.

ولفت كوناشينكوف إلى بسط القوات الروسية سيطرتها على بلدة (فوديانوي) في اقليم (دونيتسك) وقضت على 50 عسكريا اوكرانيا كما قامت بتدمير مستودع للذخيرة والاسلحة تابع للقوات الاوكرانية في بلدة (كراماتورسك) في الاقليم ذاته.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعلن الاسبوع الماضي بسط السيطرة الروسية على بلدات في منطقة (دونباس) هي (مايورسك) و(بافلوفكا) و(اوبتنويه) و(اندرييفكا) و(وبيلوغوروفكا) و(يوجنيا) و(كورديوموفكا). 

منذ 48 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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