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وزير الدفاع يؤكد تعاون الوزارة مع لجان التحقيق البرلمانية

منذ 15 دقيقة
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(كونا) – أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان المختصة الدائمة أو التي يشكلها المجلس للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث.

وقال الشيخ عبدالله علي الصباح في بيان صحفي لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء إن هذا الأمر يسهم بدوره في ترسيخ مبادئ الممارسة النيابية الصحيحة وقيام مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي وبما يحقق المصلحة العامة التي تنشدها كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى حرص الوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة من خلال توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان وإتاحة الفرصة والمجال لها للإطلاع على مختلف التعاملات والإجراءات التي تقوم بتنفيذها بهدف الوقوف على مدى صحة مركزها القانوني سعيا من الوزارة إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته التكميلية اليوم على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وعلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.

منذ 15 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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