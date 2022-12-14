اقتصاد

وزير المالية يصدر قراراً بتعديل رسوم خدمات الشاليهات

منذ ساعتين
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أصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قراراً بتعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات. 

ونص القرار على تحديد 10 آلاف دينار رسماً عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه – قطعة أرض بالخط الأول من البحر، بينما حدد 5 آلاف دينار عن المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال الشاليه أو قطعة أرض بالخط الثاني من البحر ، كما حدد القرار 10 آلاف دينار رسماً عن المتر الطولي مقابل خروج أو دخول شركاء على الخط الأول بينما حدد 5 آلاف دينار عن المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل خروج أو دخول شركاء بالخط ثاني.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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