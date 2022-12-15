دوليات

إصابة وزير النفط الإيراني بأزمة قلبية

منذ ساعتين
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(سبوتنيك) – تعرض وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ظهر اليوم الخميس، لأزمة قلبية.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، في بيان لها، أن الحالة الجسدية لوزير النفط الذي أصيب بنوبة قلبية عابرة، ظهر اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إبرنا).

وبحسب تقرير وكالة “إيرنا”، الصادر عن وزارة النفط، فقد جاء في نصه: “تم إدخال وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى حكومي في طهران ظهر اليوم، بسبب ضغط العمل الشاق، مع ظهور أعراض نوبة قلبية عابرة على هامش مشاركته في أحد اجتماعات الحكومة”.

وتابع البيان: “لحسن الحظ، بعدما اتخذ الأطباء وطاقم العلاج الإجراءات اللازمة، أصبحت حالة وزير النفط الإيراني مستقرة حاليا، وهو بصحة جيدة”.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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