مجلس الأمة

اقتراح نيابي بالفصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الكويت و«التطبيقي»

منذ 3 ساعات
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أعلن النائب خالد الطمار تقديمه بصفة الاستعجال مع عدد من النواب ‏اقتراح بقانون لتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم التعليم العالي والتطبيقي والمدارس للفصل بين ‏الطلبة والطالبات بأمكان دراستهم .

وينص الاقتراح بقانون على ما يلي: 

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي: (في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حاليا وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذه.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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