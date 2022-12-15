الخامس عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الخامس عشر من ديسمبر..

1821 – انتقال مقر الوكالة التجارية الإنجليزية كاملة من البصرة إلى الكويت واستمرارها بالعمل في الكويت حتى ابريل عام 1822.

1959 – المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد يصدر قرارا خاصا بتشكيل لجنة مهمتها وضع تاريخ شامل للكويت منذ نشأتها إلى وقت صدور القرار وتكونت من عبدالحميد الصانع ونصف النصف ومحمد العتيبي وأحمد البشر وبدر البدر.

1960 – الكويت تودع وثيقة الانضمام إلى عضوية المجلس الاقتصادي التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية.

1961 – النظام العراقي يستولي على عشر سفن كويتية في ميناء البصرة ويرغم قادة السفن على تبديل أوراقها الكويتية بأوراق عراقية كما جمد عبدالكريم قاسم أموال الكويتيين في البنوك العراقية.

1963 – إشهار نادي الشباب الرياضي الذي يقع مقره في مدينة الأحمدي.

1993 – إعادة افتتاح محطة تمويل كهرباء السالمية بعد إعادة إعمارها من جراء العدوان العراقي بتكلفة بلغت 628ر6 مليون دينار كويتي.

1997 – ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح يفتتح المبنى الجديد لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد إعادة إعمار المؤسسة بكامل مرافقها وأسطولها إثر الدمار الذي تعرضت له على أيدي قوات الاحتلال العراقي.

2011 – مجلس الأمن الدولي يحث العراق على الوفاء بكامل التزاماته تجاه الكويت في ما يتعلق بقضايا المفقودين وغيرهم والممتلكات الكويتية المسروقة ويدعو المجلس إلى دعم توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد فترة التمويل المالي لتفويض منسقه غينادي تراسوف المعني بهذه القضايا.

2014 – النادي العربي يتوج بلقب كأس ولي العهد ال22 لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه على نادي الكويت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

2016 – جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتوزيع المساعدات الإغاثية على النازحين السوريين من مدينة حلب التي تعاني أوضاعا مأساوية.

2016 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع منظومة الصرف الصحي في منطقة (الصرفند) جنوب لبنان كما وقع اتفاقية استغلال منحة بقيمة 25 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين.

2020 – سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة حيث ألقى سموه النطق السامي وشدد فيه على ضرورة وضع برنامج إصلاحي لحل المشكلات التي تعانيها البلاد وصولا إلى التنمية المستدامة.

2020 – النائب مرزوق علي الغانم يفوز برئاسة مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 بأغلبية 33 صوتا في حين حصل منافسه النائب بدر الحميدي على 28 صوتا.

2020 – نادي الكويت يتوج بلقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم للموسم الرياضي (2020 – 2021) للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد فوزه على نظيره العربي بنتيجة (1-0).

2020 – الطبيب البيطري الكويتي الدكتور أحمد ضيدان العجمي يفوز بجائزة المراعي السعودية لأفضل طبيب بيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون بذلك ثاني كويتي على التوالي يحصل على هذه الجائزة.

الوفيات: 1968 – النوخذة عبدالوهاب القطامي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 76 عاما. وكان الراحل من كبار نواخذة السفر في الكويت حيث ولد عام 1892 وعين مديرا للبلدية سنة 1938 واستعانت به حكومة الكويت في تحديد مواقع الجرف القاري في الخليج العربي.