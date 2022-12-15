اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.306 بينما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.23 في المئة إلى مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.25 في المئة لمستوى 0.379 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.36 في المئة لمستوى 0.330 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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