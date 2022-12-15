مجلس الأمة

السعدون يدعو النواب إلى جلسة الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 4 رسائل وتعديلات «تعارض المصالح»

منذ ساعتين
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• جلسة خاصة الأربعاء لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مراجعة تنفيذ ميزانيات الوزارات

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء المقبل وعلى جدول أعمالها 4 رسائل واردة وتقرير التشريعية البرلمانية بخصوص التعديلات على قانون تعارض المصالح الذي أقر في مداولته الأولى.

كما تضمن جدول الأعمال تقرير الإسكانية البرلمانية عن المدن الاسكانية وتقريري الداخلية والدفاع البرلمانية عن القوائم النسبية ومفوضية الانتخابات.

كما وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الاربعاء الموافق 21 من ديسمبر الجاري الساعة الواحدة ظهراً طبقا لنص المادة 72، من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في شأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 / 2022 وذلك بحضور رئيس ديوان المحاسبة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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