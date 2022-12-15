مجلس الأمة

الشاهين يقترح إدراج مادة باسم «الأخلاق ومهارات الحياة» في المراحل الدراسية

منذ ساعتين
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بقيام وزارة التربية بإدراج مادة جديدة تحت مسمى( الأخلاق ومهارات الحياة) في المراحل الدراسية المختلفة.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
نص الدستور الكويتي في المادة التاسعة على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.
 
ولتعزيز وغرس القيم الدينية والآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلبة، ولتخريج أجيال متسلحة بالأخلاق والقيم، وقادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي في المجتمع، ما يساهم بالحد من العنف داخل المدارس وخارجها.
 
وحيث تهتم مؤسسات التربية والتعليم في دول العالم بتعزيز قيم مجتمعاتها في مناهج التعليم، وتسعى من خلال نشاطاتها إلى بناء شخصية الإنسان على أساس متين من الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الإيجابية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 
قيام وزارة التربية بإدراج مادة جديدة تحت مسمى ( الأخلاق ومهارات الحياة) في المراحل الدراسية المختلفة، لتنشئة الفتيان والفتيات على قيم احترام الكبير، وآداب المرور والاستئذان والحديث، والعطف على الصغير، والنظافة، وغيره.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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