«الصحة»: التحقق من فيديو حول هدر في صرف أدوية لمريض مشمول بـ«عافية»

أعلنت وزارة الصحة أنه جاري التحقق من تفاصيل الادعاء بالهدر في صرف أدوية لمريض مشمول بتغطية برنامج عافية ، وذلك بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الاجتماعي بشأن الادعاء بوجود هدر في صرف الأدوية لمريض مشمول بالتغطية التأمينية ضمن مشروع عافية .

ودعت الوزارة صاحب المقطع المتداول لضرورة التواصل مع مركز الاتصال المباشر والمخصص لأي استفسارات أو شكاوى من السادة المتقاعدين المستفيدين من تأمين “عافية”، على رقم 22965856 وذلك للتحقق مما ورد في الشكوى.

كما تدعو وزارة الصحة المواطنين الكرام إلى عدم التردد في زيارة موقع وزارة الصحة في حال الرغبة من التحقق من الأسعار الموحدة للأدوية والمكملات الغذائية، والإبلاغ بشكوى عن أي ملاحظات من ناحية التسعيرة أو تاريخ الصلاحية أو غيره، للأدوية والمكملات الغذائية، حفاظا على جودة الخدمة المقدمة، وصونا لسلامة الجميع.