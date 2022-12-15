العراق وإيران يتبادلان رفات 49 جندياً فقدوا خلال الحرب بين البلدين

(كونا) – تبادل العراق وإيران تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر اليوم الخميس رفات 49 جنديا فقدوا إبان الحرب العراقية الايرانية (1980 ـ 1988).

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان ان العراق سلم الجانب الإيراني رفات 29 جنديا إيرانيا عثر عليهم في العراق فيما تسلم من ايران رفات 20 جنديا عراقيا عثر عليهم في ايران جميعهم مجهولو الهوية باستثناء واحد منهم معلوم الهوية.

وأوضحت ان عملية التبادل تمت في منفذ (زرباطية) الحدودي وسط البلاد استنادا الى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في العام 2008 وتحت اشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الاحمر .

ويتبادل البلدان بين الحين والآخر الرفات التي يعثر عليها في اراضيهما لجنود سقطوا في حرب الثماني سنوات على طول الحدود المشتركة.