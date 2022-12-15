اقتصاد

المركزي المصري يلزم البنوك بالوصول لنسبة الـ25% الخاصة بالمشروعات الصغيرة حتى نهاية 2023

منذ ساعة واحدة
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وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي لتنتهي في ديسمبر 2023، وفقاً لـ «CNBC عربية».

كان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً في شهر فبراير من العام الماضي، يلزم فيه البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك في مدة تنتهي في شهر ديسمبر 2022.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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