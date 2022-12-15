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المكراد: الكويت الدولة الوحيدة التي استعانت بها قطر لتأمين المونديال في مجال الاطفاء

منذ 41 دقيقة
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(كونا) – أشاد رئيس قوة الإطفاء العام الكويتية الفريق خالد المكراد اليوم الخميس بأداء قوة الإطفاء المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022).

وقال المكراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “ان القوة الكويتية أثبتت جدارتها وكفاءتها في أداء المهام” مشيرا إلى أن “الكويت هي الدولة الوحيدة التي استعانت بها قطر لتأمين المونديال في مجال الاطفاء”.

 

وأعرب عن شكره للحكومة القطرية على ثقتها بكفاءة جهاز قوة الاطفاء العام الكويتية مؤكدا ان هذه المشاركة ترمي الى مزيد من التعاون بين الكويت وقطر مستقبلا.
 
ولفت الى المشاركة في تأمين المونديال بأربعة زوارق بحرية مجهزة بأحدث الامكانيات بالإضافة الى 155 ضابطا وضابط صف من عناصر القوات البرية والبحرية.
 
واوضح المكراد ان القوة البحرية الكويتية أسندت اليها مهمة تأمين البحر والكروز واليخوت فيما اسندت للقوة البرية تأمين الملاعب.
 
واضاف ان مشاركة القوة في تأمين المونديال عادت بالفائدة الكبيرة على عناصر القوة من خلال اكتساب خبرات التعامل مع الحشود بالإضافة الى الاحتكاك مع الجانب القطري سواء في غرفة العمليات او بالاستجابة للبلاغات.
 
وكان المكراد قد وصل إلى قطر أمس الأربعاء بدعوة رسمية من وزارة الداخلية القطرية ممثلة بمدير عام الامن العام القطري الفريق ركن سعدالخليفي لبحث سبل تعزيز المزيد من التعاون بين الجانبين.

منذ 41 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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