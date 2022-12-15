انخفاض أسعار الذهب عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس تزامنًا مع ارتفاع الدولار الأميركي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، بينما تتجه الأنظار لمزيد من قرارات البنوك المركزية العالمية.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي استمراره في تشديد السياسة النقدية مع رفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، كما توقع زيادته إلى المستوى 5.1% العام المقبل في محاولة لمكافحة التضخم المتصاعد.

ويصدر اليوم عدد من قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن الفائدة بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، وسط توقعات باتجاهم لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على خطى الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.89% إلى 1802.20 دولاراً للأوقية في تمام الساعة 10:28 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.83% إلى 1792.44 دولاراً للأوقية.

وانخفضت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2.72% عند 23.48 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.67% عند 1011.57 دولار، كما هبط سعر البلاديوم 0.61% إلى 1905.02 دولار.

على جانب آخر، صعد مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.3% إلى 103.92 نقطة.