دوليات

روسيا: سنحارب العقوبات بتحويل الغاز والتجارة نحو شركاء جدد

منذ ساعتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستعزز تعاونها التجاري مع شركاء جدد بما في ذلك زيادة صادرات الغاز إلى الصين لمحاربة العقوبات الغربية.

وشدد بوتين في خطاب متلفز اليوم الخميس على أن روسيا ستطور علاقاتها الاقتصادية مع شركاء في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وذلك من أجل إعاقة الجهود الغربية التي تستهدف عزلها اقتصادياً، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وأضاف: سنتخلص من القيود على اللوجستيات والتمويل، ودعوني أذكركم بأنه من خلال فرض العقوبات كان الغرب يحاول دفع روسيا إلى هامش التنمية العالمية، لكننا لن نسلك أبداً طريق العزلة الذاتية.

وتابع: وفي المقابل، نحن نعزز التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك.

وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى الشرق.

وأشار بوتين إلى أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنحو 2.5% في العام الجاري، مقراً بوجود بعض الصعوبات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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