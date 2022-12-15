سمو الأمير يهنئ ملك المغرب بتأهل منتخب بلاده لنصف نهائي مونديال قطر

(كونا) – بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة.

معبرا سموه عن بالغ السرور بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة في هذه البطولة الدولية الكبرى مشيدا سموه بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفان كبيرين في تمثيل المملكة المغربية على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب ومتمنيا سموه للمنتخب المغربي كل التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية البارزة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته وعلى الأسرة الملكية الكريمة وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة المغربية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.