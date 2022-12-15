مجلس الأمة

عيسى الكندري يقترح زيادة مخصصات المرضى بالخارج ومرافقيهم على نفقة الدولة

منذ ساعتين
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• بنسبة لا تقل عن 50%.. مراعاة لظروفهم وما يعانوه من أعباء مالية

أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى بالخارج ومرافقيهم ممن يعالجون على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، قال في مقدمته ما يلي:

مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانوه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج من زيادة غلاء المعيشة والسكن في تلك البلدان وإيماناً منا بحقهم وواجبنا الذي يتحتم علينا الوقوف الى جانبهم اثناء علاجهم بالخارج، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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