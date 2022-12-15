للمرة العاشرة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

(كونا) – اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس ارجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب.

وعقد البرلمان جلسة بحضور 109 نائب من اصل 128 نائبا يشكلون عدد اعضاء المجلس وانتهت الدورة الاولى من الجلسة من دون نيل اي مرشح الاصوات المطلوبة (86 صوتا) فيما لم يكتمل النصاب المطلوب للحضور (86 نائبا) لتعقد الدورة الثانية ما ادى الى انهاء الجلسة.

ونال في الدورة الاولى النائب ميشال معوض 38 صوتا والاكاديمي عصام خليفة ثمانية اصوات وتوزعت الاصوات بين اسماء الوزير السابق زياد بارود صوتين والنائب السابق صلاح حنين صوتين وميلاد ابو ملهب صوتا واحدا وشفيق مرعي صوتا واحدا وتم التصويت ب 37 صوتا بورقة بيضاء كما جرى التصويت من ستة نواب باوراق كتب عليها عبارة “لبنان الجديد” وتسعة نواب باوراق كتب عليها كلمة “الميثاق” ونائبين صوتا باوراق كتب عليها كلمة “التوافق” وثلاث اوراق ملغاة.

وتعتبر جلسة مجلس النواب اليوم الجلسة ال10 التي يعقدها منذ سبتمبر الماضي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علما ان ولاية الرئيس ميشال عون كانت قد انتهت في ال31 من اكتوبر الماضي ودخل لبنان في مرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية.