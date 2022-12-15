مصر تعلن عن كشف كبير للغاز في البحر المتوسط

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، الخميس، عن كشف كبير للغاز في حقل النرجس بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الاحتياطيات، وفقاً لـ «الحرة».

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن الوزير المصري قوله إن الاكتشاف الجديد يأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.

وأكد الوزير أن خطة الوزارة للعام المالي تتضمن «118 بئرا استكشافية جزء منه لإنتاج سريع، ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف».

وقال الوزير في إحاطة خلال اجتماع للجنة الطاقة: «سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله».

وذكر الملا أن «الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليار دولار للبحث والاستكشاف والتنمية، إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات، مشيرا إلى أنه كلما زاد سعر خام برنت ارتفاعا تتزايد الاستثمارات الاجنبية في مصر، لأنها استثمارات مضمونة».

وشدد الملا على أن «التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوطا وتحركا من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي».

وأشار إلى أن «دولا كبرى قدمت تسويقا عالميا للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز الطبيعي».

وتابع الملا أن البترول «قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي، وهناك استثمارات عالمية»، متوقعا «زيادة الاستثمارات في ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة. ومصر من أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية».