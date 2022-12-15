واشنطن تفرض عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات الروس والأوكرانيين المرتبطين بالكرملين

(كونا) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات الروس والأوكرانيين المرتبطين بالكرملين بينهم شخص من أكبر الأثرياء الروس يخضع بالفعل لعقوبات بريطانية وكندية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين اتخذتا اليوم إجراءات «ضد الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الروسي وكبار المسؤولين الحكوميين المرتبطين بجهود التعبئة والسلطات بالوكالة الموجودة في أوكرانيا».

وشدد بلينكن على أن الإجراءات الأمريكية الجديدة «رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتردد في الاستمرار في استخدام الأدوات المتاحة لنا لوضع حد للحرب غير المعقولة التي يشنها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والمساءلة عنها».

وخص بالذكر فرض وزارة الخارجية عقوبات على «الأوليغارش» الروسي فلاديمير بوتانين وهو «أحد المقربين من الرئيس بوتين» بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلته المباشرة من ضمنهم زوجته إلى جانب شركته (انتيروس) ويخت (نيرفانا) الذي يمتلكه.

وأضاف بلينكن أن وزارة الخزانة فرضت كذلك عقوبات على مصرف (روسبنك) الذي استحوذت عليه شركة بوتانين في وقت سابق من هذا العام مشيرا إلى أن المملكة المتحدة وكندا اتخذت إجراءات مماثلة بحقه.

وذكر أن وزارة الخارجية أدرجت كذلك على لائحة عقوباتها «مسؤولين يساعدون في دفع غزو روسيا الأراضي الأوكرانية وسيطرتها عليها بما في ذلك 29 من رؤساء المناطق والحكام الروس وشخصان من أفراد عائلاتهم وكيان مملوك لأحد أفراد الأسرة.» وأوضح أن «هؤلاء الحكام يشرفون على التجنيد الإجباري للمواطنين ويفرضونه استجابة لأمر التعبئة الروسي الأخير».

وأضاف بلينكن أن وزارة الخارجية اتخذت أيضا إجراءات ضد «ستة مسؤولين أوكرانيين وكيان يعمل نيابة عن الكرملين في أوكرانيا».

وكشف عن أن ذلك يشمل «وزير الشؤون الداخلية السابق لما يسمى بجمهورية (دونيتسك) الشعبية الذي قاد كتيبة قاتلت في (ماريوبول)» وأشرف على عمليات معسكرات «تسهل النقل القسري لمواطني أوكرانيا إلى روسيا».

كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على «القيادة المؤسسية للشركات الروسية المملوكة للدولة من خلال تعيين خمسة أفراد يعملون في مجلس إدارة السكك الحديدية الروسية بما في ذلك نائبا رئيس وزراء روسيا أندري ريموفيتش وديمتري نيكولايفيتش».

من جهتها قالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها أدرج 18 كيانا مرتبطا بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي إلى قائمة العقوبات.

وتشمل عقوبات الخزانة الكيان التابع للأوليغارش الروسي بوتانين و17 كيانا تابعا لمصرف (في تي بي) المملوك للدولة الروسية مع الأخذ في الاعتبار أن المصرف نفسه خاضع للعقوبات الأمريكية منذ فبراير الماضي.

وفي السياق أصدر البيت الأبيض لائحة شملت أسماء ومراكز الأشخاص الروس والأوكرانيين الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الحالية وأوضح الروابط بينهم.