5 لجان برلمانية تجتمع اليوم الخميس

تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والآثار المترتبة.

وتبحث اللجنة تكليفها ببحث عدد من القضايا وهي: سبب عدم صرف بدل مؤهل علمي (ماجستير ودكتوراه) لأعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أسوة بأعضاء هيئة التدريس أو المعلمين، أو الموظفين الإداريين بالهيئة تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المؤرخ 2014 بهذا الشأن، وسبب عدم فتح باب الترقية أمام أعضاء هيئة التدريب من حملة شهادة الدبلوم من مدرب (أ) إلى الدرجات الأعلى تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المؤرخ 2021 بهذا الشأن وإنصافاً للمدربين الكويتيين من هذه الفئة الأكاديمية وسبب عدم احتساب سنوات «الابتعاث» للمدربين ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية، رغم كونهم ابتعثوا وهم مدربون، ضمن بعثات رسمية وإعلانات.

ويحضر اجتماع اللجنة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمختصين، وعمداء الكليات، ومديرو المعاهد.

وتصوت لجنة الإسكان والعقار على التقرير الخاص بالاقتراحين بقانونين وهما الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة، والاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام (12 ،126)، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كما تدرس اللجنة الشكاوى أرقام (112، 170، 145، 164، 207)، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب.