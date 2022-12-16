أردوغان: نهدف لجعل تركيا مركزاً عالمياً للغاز في أقرب وقت

• سنستمر في الاستثمار حتى نصل بالبلاد إلى المستوى الأكثر أماناً بمجال اكتشاف الغاز الطبيعي

(الأناضول) – قال الرئيس رجب أردوغان، إن حكومته تهدف لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية اسطنبول.

وأفاد الرئيس أردوغان أن محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.

وأضاف: “نهدف إلى جعل بلادنا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت”.

وأردف: “هدفنا لعام 2053 خفض الاعتماد على الخارج في الطاقة من 71 بالمئة إلى 13 بالمئة”

ولفت إلى أن تركيا باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.

وأضاف أن محطة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري يمكنها وحدها تلبية ربع الطلب المحلي حتى في أعلى استهلاك للبلاد.

وأعرب أردوغان عن تمنياته أن تعود السعة الإجمالية للمنشأة التي وصل إلى 4.6 مليارات متر مكعب مع افتتاح المرحلة الجديدة بالفائدة على البلاد والشعب التركي.

وقال إنهم سيستمرون في الاستثمار حتى يصلوا بالبلاد إلى المستوى الأكثر أمانًا في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي، وتشغيله، فضلًا عن تخزينه.

وأردف: “شاركنا شعبنا بأهدافنا للوصول ببلدنا إلى مستوى يمكنه التنافس مع العالم في كل مجالات، نخطط لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في البنية التحتية والخدمات من خلال العمل الجاد والدؤوب خلال السنوات العشرين الماضية”.

وأكد بالقول:” ندخل حقبة جديدة نأخذ فيها بلادنا إلى الصدارة، حيث بدأنا جني ثمار جهودنا وإنجازاتنا التي قمنا بها خلال السنوات العشرين الماضية”.