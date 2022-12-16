أنجلينا جولي تغادر منصبها في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

• للانخراط في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان

• سأستمر في بذل كل ما بوسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين والنازحين

(الأناضول) – أعلنت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، الجمعة، مغادرتها منصب المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأفادت جولي، في بيان مشترك مع المفوضية، أنها ستترك دورها مبعوثة خاصة للمفوضية “للانخراط في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان”.

وجاء في البيان على لسان جولي: “سأستمر في بذل كل ما بوسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين والنازحين”، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضافت: “أشعر أن الوقت قد حان للعمل بشكل مختلف من خلال الانخراط المباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية”.

وذكر البيان أن جولي “نفذت أكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد على قصص المعاناة والأمل والصمود”، حيث سافرت مؤخرا إلى بوركينا فاسو.

من جانبه، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي: “بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية، أقدر رغبتها (جولي) في تغيير مشاركتها وأدعم قرارها”، حسب البيان.

وأضاف: “أعلم أن قضية اللاجئين ستظل قريبة من قلبها، وأنا متأكد من أنها ستجلب نفس الشغف والاهتمام إلى ملف إنساني أوسع”.

وبدأت جولي العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لأول مرة في 2001، وتم تعيينها مبعوثة خاصة لها عام 2012.