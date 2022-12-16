ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية متأثرة باتجاه البنوك المركزية العالمية لتشديد سياستها النقدية ورفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع، أعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري زيادة إضافية في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس، حيث تسعى البنوك للتصدي للتضخم المرتفع عالميًا.

وتوقع “جيرمي سيجل” الأستاذ بكلية “وارتون” خلال مقابلة مع “سي إن بي سي” الخميس، اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2023 بدلًا من رفعها، قائلًا إن البنك المركزي الأمريكي يناقض نفسه لأنه يركز على خفض الأجور التي ترتفع بسبب مشكلات في جانب العرض.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.23% إلى 1791.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.23% إلى 1780.96 دولار للأوقية، لكنه منخفض بنسبة 0.90% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

على جانب آخر، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.36% عند 23.22 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.54% عند 1000.75 دولار، بينما صعد سعر البلاديوم 1.06% إلى 1810.28 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.24% إلى 104.35 نقطة.