اقتصاد

ارتفاع الذهب عند التسوية أعلى 1800 دولار لكنه يسجل خسائر أسبوعية 

منذ 53 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الجمعة، مقلصة خسائرها التي سجلتها طوال الأسبوع الماضي.

في ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

قال روب هاوورث، كبير محللي الاستثمار في U.S. Bank Wealth Management، إن “أسعار المعدن النفيس انتعشت في منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة قريبًا”.

وأضاف قائلاً: “الإعلان المتشدد من الفدرالي في وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب”.

ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.

منذ 53 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«Apple Pay» ترى النور رسمياً في الكويت 7 ديسمبر المقبل 

منذ 3 أسابيع

الدين ‏الخارجي لمصر يتراجع إلى 155.7 مليار ‏دولار بنهاية يونيو الماضي

أكتوبر 12, 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 50.19 نقطة

سبتمبر 14, 2022

سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى 95.51 دولاراً للبرميل 

سبتمبر 23, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى