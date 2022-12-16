ارتفاع الذهب عند التسوية أعلى 1800 دولار لكنه يسجل خسائر أسبوعية 

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الجمعة، مقلصة خسائرها التي سجلتها طوال الأسبوع الماضي.

في ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

قال روب هاوورث، كبير محللي الاستثمار في U.S. Bank Wealth Management، إن “أسعار المعدن النفيس انتعشت في منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة قريبًا”.

وأضاف قائلاً: “الإعلان المتشدد من الفدرالي في وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب”.

ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.