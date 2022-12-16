الاتحاد الأوروبي: اتفاقية النقل الجوي الشاملة مع قطر قيد التطبيق

(كونا) – أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن اتفاقية النقل الجوي الشاملة التي تم توقيعها بين التكتل وقطر في أكتوبر 2021 «قيد التطبيق بالفعل».

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي «الاتفاقية قيد التطبيق بالفعل.. لقد تم التوقيع عليها وبدأ تطبيقها كما هو الحال في كثير من الأحيان مع مثل هذه الاتفاقيات في حين أن عملية التصديق جارية».

وأشار إلى ان «ستا من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي صادقت بالفعل على اتفاقية الطيران.. عادة ما يستغرق الأمر عددا كبيرا من السنوات قبل أن تصادق جميع الدول الأعضاء رسميا على الاتفاقية.. وبمجرد الانتهاء من ذلك ستحول الاتفاقية إلى البرلمان الأوروبي».

وأضاف «هذه هي الحالة التي نحن فيها.. الاتفاقية قيد التطبيق لحين التصديق الرسمي ولكن بالطبع في أي وقت يمكن لأي دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) أو قطر أن تقرر تعليق عملية التصديق هذه.. لكن هذا ليس هو الوضع في الوقت الحالي».

ووصف قطر بأنها شريك مهم وبشكل متزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال الطيران مشيرا إلى أنها احتلت المرتبة ال15 بين أكبر الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2019 الذي شهد 3ر6 ملايين مسافر بين الاتحاد الأوروبي وقطر.