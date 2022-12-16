«الداخلية»: ضبط 58 مخالفاً لقانون الإقامة في منطقة العبدلي 

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المكثفة للإدراة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط عدد (58) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة العبدلي من جنسيات مختلفة، وتم تحرير عدد (58) مخالفة (عامل بغير مركز عمل محدد) من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأضافت أنه تم اغلاق المتاجر الغير مرخصة وازالة التجاوزات من قبل بلدية الكويت، كما قامت بضبط (4) أشخاص مخالفين لقانون الاقامة والعمل في منطقتي صباح الأحمد وأشبيلية وضبط مكتب خدم وهمي في منطقة الجهراء يديره (5) أشخاص مخالفين، وتم احالة جميع المخالفين لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.